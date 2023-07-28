Двое парней до смерти избили мужчину в Москве

Злоумышленники избили мужчину и его знакомого в столице Фото: прокуратура Москвы

В Москве под стражу заключили двух парней, избивших мужчину и его знакомого. Один из потерпевших скончался в больнице, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники жестоко избили своих оппонентов. Оба потерпевших попали в медицинское учреждение, один из них – 37-летний мужчина – скончался от полученных травм.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Налетчиков 2001 B 1996 г.р. задержали и арестовали. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU в Балашихе двое мужчин устроили драку со стрельбой. Оба участника инцидента попали в больницу с различными травмами. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.