Дезинсектор похитил у пенсионерки из Москвы 280 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело о краже Фото: МВД Медиа

В Москве полицейские задержали 25-летнегорецедивиста, который во время санобработки украл у 83-летней пенсионерки 280 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Двое работников пришли к пожилой москвичке провести бесплатную санитарную обработку. Один из дезинсекторов увидел в комоде хозяйки крупную сумму денег и похитил их. После ухода пенсионера обнаружила пропажу и обратилась в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже. Злоумышленника поймали на Причальном переулке. Его напарник проходит по делу в качестве свидетеля. Похищенные деньги возвратили потерпевшей.

Ранее KP.RU писал, что телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Подмосковья 8 млн рублей. Пожилая женщина два раза перевела деньги аферистам на счет, а в третий – отдала крупную сумму наличкой.