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НовостиПроисшествия29 июля 2023 9:37

На востоке Москвы пьяный мужчина из ревности зарезал бывшую жену

Тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями нашли возле жилого дома
Мила ГЕНЬ
На востоке Москвы пьяный мужчина из ревности зарезал бывшую жену

На востоке Москвы пьяный мужчина из ревности зарезал бывшую жену

Фото: прокуратура Москвы

Около жилого дома на улице 9-я Парковая обнаружили тело 40-летней женщины с ножевым ранением груди. Подозреваемого оперативно установили. По версии следствия, убил женщину ее бывший муж, передает Следственный комитет России по столице. Возбуждено уголовное дело.

Труп нашли вечером 28 июля 2023 года. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего экс-супруга погибшей. На допросе он признал вину. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

В прокуратуре Москвы добавили, что по предварительной информации причиной, по которой мужчина напал на свою бывшую жену, стала ревность.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Измайловским районным судом Москвы об избрании меры пресечения фигуранту в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU рассказывал, что жительница Подмосковья заказала убийство бывшего мужа, но ее сдал полиции нанятый для этого знакомый.