Диетолог Соломатина перечислила продукты для укрепления сосудов при диабете Фото: Мария Шна

Чтобы укрепить сосуды при диабете врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала включить в рацион продукты, богатые витамином С, рутином, хромом и омега-3 жирными кислотами. Какие конкретно — специалист рассказала Москве 24.

Елена Соломатина объяснила, что сахарный диабет негативно влияет на сосуды, поэтому людям с таким диагнозом важно правильно питаться.

Одним из обязательных компонентов должны стать антиоксиданты, особенно влияющие на здоровье мелких сосудов — именно из-за проблем с ними люди начинают терять зрение. Избежать этого поможет черника, ежевика и голубика.

— Черноплодная рябина, калина содержат много рутина. Это антиоксидант, который как раз отвечает за укрепление сосудов. Также для диабетиков будет полезно все, что содержит витамин C. Это, например, болгарский перец и черная смородина, — рассказала Соломатина.

При диабете полезны и продукты с высоким содержанием хрома: какао, рыба, морепродукты, брокколи. Также рекомендуется употреблять продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Это, например, жирная рыба.

Ранее Елена Соломатина рассказала, чем может быть полезным ежедневное употребление в пищу сыра.