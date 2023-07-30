Три человека пострадали в аварии на МКАД в районе нацпарка «Лосиный остров» Фото: Сергей ГАПОН

На внутренней стороне 98-го км МКАД, после развязки с Ярославским шоссе, водитель легковушки наехал на автомобиль дорожных работ. В результате ДТП пострадали три человека, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.

Об аварии рассказали и в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, однако информации о пострадавших у ведомства пока нет. На предоставленном дептрансом видео запечатлен момент столкновения. Видно, что водитель легкового транспорта на полной скорости несется прямо на стоящий грузовик и находящихся возле него рабочих. В последний момент он заметил препятствие, но избежать столкновения уже не успел.

Сообщается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Из-за аварии движение затруднено — на участке, где произошло ДТП, перекрыты две полосы из пяти.