Для спасения заблудившей в Московском лесу семейной пары грибников понадобился вертолет Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы нашли в лесу заблудившуюся семейную пару. Помогли им в этом вертолет и специальный сигнальный костер, который мужчина развел по инструкции спасателей. О том, как прошла миссия, рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Сообщение о заблудившихся людях поступило вечером 29 июля. Семейная пара отправилась в лес в поселке Круги поселения Новофедоровское за грибами и потерялась. На момент, когда они сообщили о беде спасателям, у мужчины оставалось 30% заряда на телефоне, второй гаджет уже был разряжен.

Координаты отправить грибники не смогли. Однако мужчина объяснил, где оставил машину, заходя в лес. Поиск начали с того места. Спасатели посоветовали потерявшимся развести сигнальный костер, а сами включили громкоговорящее устройство и вместе с кинологами отправились в лес.

К поиску привлекли вертолет добровольческого поисково-спасательного отряда «Ангел». Он сделал один круг, обнаружил сигнальный костер и установил координаты пары.

Мужчину и женщину нашли в удовлетворительном состоянии, они могли передвигаться самостоятельно. На выходе из леса их ожидала бригада скорой помощи.

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