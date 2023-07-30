Московские компании стали участниками бизнес-миссии в Беларусь

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о состоявшейся благодаря специалистам Центра «Моспром» бизнес-миссии столичных промышленников в Беларусь. Она состоялась в Минске и Гомеле с 11 по 13 июля. Ее участниками стали восемь городских предприятий, нацеленных на экспорт своей продукции.

«В рамках программы состоялось 116 целевых встреч с 52 профильными ведомствами, бизнес-структурами, предприятиями промышленного сектора Республики Беларусь», - отметил глава ведомства.

По его словам, такие мероприятия служат укреплению деловых контактов между государствами и новым договоренностям о совместных проектах.

Среди участников байерской программы - московская компания 3DQuality, выпускающая 3D-оборудование. Предприятие наладит поставки Минскому тракторному заводу технологичных 3D-сканеров. Кроме того, одно из образовательных учреждений Минска высказало заинтересованность в получении московского оборудования для 3D-сканирования.

Совместное производство планируют наладить компания «Имя Авто», создающая в столице бронированные спецмашины, и белорусское предприятие по переоборудованию микроавтобусов. Ещё одна столичная компания Clean Power обсудила с белорусской сетью продовольственных магазинов возможность поставок аккумуляторов для клининговых машин.

Благодаря поддержке Центра «Моспром» также состоялись встречи представителей компаний «Спец-Телеком», «Микробор», «Рэндматес», 3DQuality и SAGA Technologies с руководителями предприятия по производству сельскохозяйственной техники ОАО «Гомсельмаш» и белорусской государственной нефтехимической компанией ПО «Белоруснефть». Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе поставки московской продукции.

Напомним, для столичных компаний создаются условия выхода как на отечественный рынок, так и на зарубежные. Этому способствует участие в бизнес-миссиях и отраслевых выставках при поддержке Центра «Моспром».

В 2022 году с помощью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе за счет помощи специалистов «Моспром», предприятия столицы с несырьевой неэнергетической продукцией заново настроили экспортные поставки. Теперь у них появились партнеры на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Московским экспортерам оказывают помощь и на цифровой платформе «Мой экспорт».