Станция «Крюково» МЦД-3 сможет принять около 13 тысяч пассажиров в часы пик

Фото: stroi.mos.ru

Москва готовится к запуску новых линий Московских центральных диаметров (МЦД). Третий и четвёртый диаметры повезут пассажиров уже этой осенью. На обновлённой станции МЦД-3 «Крюково» в часы пик смогут принять около 13 тысяч человек. Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, пока эта цифра держится на уровне 7 тысяч человек. Для развития территорий около трёх станций МЦД-3 от площадки «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» до станции «Малино» уже разработан и одобрен проект планировки.

«Согласно анализу, пассажиропоток вырастет примерно на шесть тысяч человек за счёт будущего строительства городского вокзала», - пояснила Княжевская.

По ее словам, пропускная способность станции вырастет также благодаря созданию удобной пересадки на другие виды транспорта. Кроме того, положительно повлияет и расширение пешеходных и велосипедных маршрутов. По проекту вокзал будет современным трехуровневым сооружением. Около него планируется разместить станцию высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Всего вокруг трех станций привезут в порядок 230 гектаров.

Напомним, на МЦД-3 длиной 85 километров появится 41 станция. Из них 14 - с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления железной дороги. МЦД-3 соединит Зеленоград с подмосковным Раменским. Время в пути для жителей Москвы и Подмосковья сократится до 50%.