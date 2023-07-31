Метеоролог Позднякова: москвичи увидят два суперлуния в августе

Первое суперлуние ожидается в ночь на 1 августа Фото: REUTERS

В августе жители столичного региона смогут увидеть сразу два суперлуния, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, первое суперлуние, которое назвали Осетровым, можно будет наблюдать в ночь на 1 августа, а второе – в ночь на 30 августа.

«И погода 1 августа в Москве позволит увидеть это астрономическое явление, луна появится над горизонтом после 21 часа, когда небо очистится от облаков», - уточнила Позднякова.

Напомним, суперлуние – это явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом наибольшего сближением Луны и Земли. Специалситы утверждают, что два суперлуния в месяц можно увидеть довольно редко.

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