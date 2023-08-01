С начала года 72 столичные компании обратились за поддержкой в центр «Моспром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичные промышленные компании продолжают расширять сотрудничество со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америки. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом им помогает центр «Моспром». Он предлагает нацеленным на экспорт предприятиям меры поддержки, позволяющие продвигать продукцию и выводить ее на рынки разных стран. В 2022 году консультации и другую помощь центра получили 156 городских компаний.

«С начала года уже более 70 компаний обратились за поддержкой, - отметил глава ведомства. - Наша главная цель — помочь московским промышленникам успешно конкурировать на международных рынках».

Для участников байерской программы доступны бесплатный анализ работы предприятия, составление карты рекомендаций, укрепление связей с рынками в разных точках мира. В программе поучаствовали 49 компаний. При этом 17 из них во время консультаций получили подготовленную экспертами аналитику востребованности столичной продукции зарубежом.

Кроме того, 16 компаний промышленного сектора, заинтересованных в экспорте, стали участниками диджитал-марафонов. Каждой из них была организована индивидуальная консультация экспертов. Для слушателей резюмировали результаты обучения, составили анализ стратегии и оценили готовность выхода на зарубежные рынки. Несколько компаний получили экспортную поддержку сразу по нескольким направлениям.

С помощью центра «Моспром» столичные промышленники, например, находят контрагентов и проводят переговоры с потенциальными покупателями за рубежом, участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях, расширяют свои деловые контакты и осваивают дополнительные рынки сбыта. Помощь им также доступна на цифровой платформе «Мой экспорт». Сюда входят бесплатные консультации экспертов, аналитика, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, онлайн-обучение и другие меры поддержки.