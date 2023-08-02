Собянин открыл 8-километровый участок МСД от Южной рокады до МКАД

«Работаем над созданием южного направления Московского скоростного диаметра. <…> Я думаю, примерно две трети работы выполнено. Сегодня запускаем важный участок – от Южной рокады до МКАД. Из этого участка 2 км – это сплошные эстакады и тоннели. Очень важный и сложный участок. И очень важно, как он соединяется с улично-дорожной сетью», – прокомментировал начало эксплуатации нового участка МСД Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что до завершения строительства смежного участка МСД за МКАД заезд и выезд на московскую кольцевую автодорогу будет осуществляться через улично-дорожную сеть.

«Соединение будет вестись через улицу Дорожная, через Ступинский проезд, улицу Подольских Курсантов. Вся эта сеть готова. Поэтому сегодня мы запускаем полноценный участок, и, думаю, через месяц–два запустим полностью соединение со скоростным диаметром», – подчеркнул Сергей Собянин.

КОНКРЕТНО

Строительство участка южного направления МСД от Южной рокады до МКАД было завершено на пять месяцев раньше срока, который предусмотрен контрактом. Работы начались в ноябре 2019 года и в основном завершились в июле 2023 года, сообщает пресс-службы мэра и правительства Москвы

Шестиполосная трасса протяженностью порядка 8 км (по прямой, без учета съездов на прилегающие улицы) начинается в районе улицы Котляковская. Далее дорога пересекает Южную рокаду (улицу Кантемировская), Кавказский бульвар, улицу Севанская, пути Павелецкого направления МЖД (МЦД-5), улицу Подольских Курсантов, пути МЦД-2 и доходит до МКАД.

По планам, срок завершения строительства смежного участка МСД за МКАД — 2024 год. До этих пор заехать и выехать на МКАД можно будет через улицу Дорожная либо через Ступинский проезд по Проектируемому проезду №5450 (улицу Подольских Курсантов).

На новом участке МСД от Южной рокады до МКАД построено две эстакады основного хода общей протяженностью 1,5 км – через ж/д пути МЦД в районе станции «Покровское» со съездами на улицу Дорожная, а также в районе станции «Красный Строитель». На пересечении с путями Павелецкого направления МЖД возведен тоннель длиной 46 метров. Сооружено четыре путепровода общей протяженностью порядка 0,7 км. Всего построено и реконструировано 13,5 км дорог.

Три подземных перехода построены для удобства пешеходов. Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории. С целью снижения уровня шума в районе Покровского парка и вдоль ул. Бехтерева установлены защитные экраны протяженностью 3 км.

До конца 2023 дорожные строители возведут подземный переход в районе дома 13, корпус 1 по ул. Бехтерева и реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть общей протяженностью 6,1 км.

Помимо этого сейчас проектируется съезд с основного хода МСД в сторону улицы Подольских Курсантов длиной 0,5 км. Открытие нового участка южного направления МСД улучшит транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное. Всего здесь проживают свыше 700 тысяч человек.