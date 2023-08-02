СКР по Москве возбудил уголовное дело по делу об организации незаконной миграции Фото: "КП" Архив

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело об организации преступного сообщества, которое занималось нелегальной помощью мигрантам. В общей сложности под следствием оказались 14 человек, рассказали в ведомстве.

Как выяснили правоохранители, с 2018 по 2022 годах соучастники организовывали работу хостелов на территории Москвы и Московской области. Там велась массовая фиктивная постановка на миграционный учет иностранцев, в том числе незаконно находящихся на территории РФ.

Кроме того, члены преступной группы организовали работу офиса, где подделывали различные миграционные документы. Так, например, за плату они изготавливали миграционные карты с отметками о пересечении государственной границы без фактического выезда с территории России. В том числе злоумышленники помогали тем мигрантам, которые были причастны к совершению других преступлений.

Также выяснилось, что покрывали нелегальный бизнес руководители и должностные лиц ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино Москвы. Расследование продолжается.

Ранее в тепличном комплексе в Подмосковье полиция обнаружила 12 нелегальных мигрантов.