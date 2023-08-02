В Москве задержан мужчина, угрожавший оружием в поликлинике Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские задержали в Москве мужчину, который угрожал оружием врачу поликлиники.

Как рассказали KP.RU в пресс-служба ГУ МВД России по Москве, после конфликта с врачом пациент достал пневматический пистолет и начал им угрожать. До выстрелов не дошло, поскольку на место инцидента оперативно прибыли сотрудники МВД и задержали мужчину. Сейчас его доставляют в отдел полиции.

Напомним, в среду, 2 августа, дезертир достал предмет похожий на гранату и стал угрожать взорвать его неподалеку от автозаправки на Нагаевском шоссе под Уфой.

По предварительным данным, мужчина пришел на заправку, заявив, что у него есть с собой несколько гранат, которые он намерен взорвать. На переговоры с военнослужащим выехал глава Башкортостана Радий Хабиров, после разговора с которым дезертир сдался.

В феврале этого года в центре Москвы был задержан мужчина, удерживавший посетителей цветочного магазина.