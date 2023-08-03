Собянин рассказал о создании Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр вдоль улицы Косыгина

«Сейчас полностью ведется благоустройство Воробьевской набережной. Здесь будет хорошая велосипедная дорожка, роллерная, специальная дорожка для бега, пешеходная. Там будет хорошее благоустройство. Осенью все закончим. Работ очень много. Вы видите, масштаб работы очень большой. Сделать уже на раз, качественно и надолго», – поделился Сергей Собянин подробностями во время разговора с горожанами .

Градоначальник дал пояснения о ходе работ по созданию Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр вдоль ул. Косыгина.

«Вот Аллея славы здесь – пешеходный променад, посвящена героям спорта, зимних олимпиад и чемпионатов мира. <…> Мы не вели здесь никаких особых работ, потому что здесь была большая стройка. Конечно, во время стройки никакого благоустройства делать нельзя. Стройка завершена, и мы делаем Аллею славы», – уточнил Сергей Собянин.

КОНКРЕТНО

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщается, что общая площадь работ, которые включают благоустройство Воробьевской набережной, создание Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр вдоль ул. Косыгина, составит 18,5 га. Благоустройство здесь началось в январе. К настоящему времени выполнено около 80% работ.

В ходе благоустройства Воробьевской набережной для комфортного бега обустроят специальную дорожку с пружинящим и травмобезопасным покрытием. Создадут двухстороннюю велороллерную трассу, а также установят велопарковки и создадут пункты проката велосипедов и самокатов.

После благоустройства набережной длина пеших маршрутов вдоль Воробьевых гор вырастет почти на 3 км. Гранит причалов очистят от наслоений пескоструйными аппаратами, а электропроводку уберут под землю. Обновят небольшую смотровую площадку на крыше одного из причальных сооружений с видом на реку и расположенные напротив «Лужники».

Новым парадным входом на Воробьевы горы станет Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр. От эскалаторной галереи к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку приведет пешеходный маршрут вдоль ул. Косыгина длиной 480 м. В средней части аллеи будет обустроена экоплощадка на сваях с покрытием из террасной доски.

Для озеленения на Воробьевской набережной и Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр вдоль ул. Косыгина высадят 110 деревьев и 410 кустарников, а также разобьют порядка 88 тысяч квадратных метров газонов и около 390 тысяч квадратных метров цветников.