Врач рассказал, можно ли есть арбуз вместе с косточками

Арбузные косточки не вредны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбузные косточки не вредны, но их употребление в больших количествах может вызвать неприятные симптомы при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

«Сами по себе арбузные косточки не вредны, и неопасно, если их случайно проглотили, но специально много косточек вместе с мякотью арбуза есть не стоит», - отметил врач.

По словам специалиста, не нужно съедать арбуз до кожуры, так как вредные для здоровья нитраты находятся ближе к корочке.

Ранее KP.RU писал, что около 500 бахчевых развалов откроют в Подмосковье в августе. Стоимость арбуза составит от 24,99 до 56,99 руб. за килограмм., а дынь — от 90 рублей за килограмм.