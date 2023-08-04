Нагатинский суд Москвы эвакуировали из-за анонимной угрозы взрыва

Нагатинский районный суд Москвы эвакуировали из-за сообщения о «минировании» Фото: Юлия КЛЮЕВА

Нагатинский районный суд Москвы эвакуировали из-за анонимного сообщения о «минировании». На место вызвали сотрудников спецслужб, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд должен был открыться в девять утра, однако у здания собрались посетители. В 09:01 охранник сообщил, что суд эвакуируют из-за угрозы взрыва. По его словам, на место уже вызвали сотрудников специальных служб. Он добавил, что суд откроется в течение часа, если угрозы будет ложной. Детали случившегося уточняются.

Напомним, анонимные сообщения о «минировании» начали поступать в российские суды, торговые центры, школы, медучреждения, станции метро и другие объекты инфраструктуры с 2019 года. При этом ни разу угрозы взрывов не подтвердились.

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