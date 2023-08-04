В центре Москвы восстановили 31 ветхое здание за полгода

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Центр столицы с каждым годом становится комфортнее и красивее. В том числе и благодаря восстановлению ветхих зданий. Город планомерно занимается выявлением таких построек для последующего ремонта и возврата в хозяйственный оборот. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые шесть месяцев 2023 года в ЦАО восстановили 31 здание, находившееся в неудовлетворительном состоянии, - отметил заммэра. - Девять из них являются объектами культурного наследия, в том числе здание Стрелецкой пекарни XIX века».

По его словам, этот памятник архитектуры уже полностью восстановили. В планах собственника - вновь открыть в нем пекарню. То есть вернуть зданию не только его исторический вид, но и функции. Другие обновленные строения тоже служат жителям. Например, здание в 4-м Добрынинском переулке отдали под больницу, дом на Мясницкой улице - под административные нужды.

От некоторых ветхих строений город вынужден избавляться. С января по июнь этого года в центре Москвы снесли 25 аварийных сооружений. Благодаря этому сохраняется архитектурный облик исторических кварталов столицы. Кроме того, устраняется потенциальная опасность для горожан. Этой работой с 2020 года активно занимается Госинспекция по недвижимости. В ее обязанности также входит выявление самостроев и освобождение территорий общего пользования.

Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, во время проверок в ЦАО за первое полугодие 2023 года удалось обнаружить 379 незаконных строений.

«При этом 98 из них пришлись на капитальные строения и 281 – на некапитальные, например, навесы, ограничительные элементы и прочее», - уточнил глава ведомства.

По его словам, 101 самострой снесли. В результате город получил свободное пространство площадью более 4,1 тысячи квадратных метров. Плюс ко всему на начальном этапе прекратили сооружение пяти незаконных строений.

Бережное отношение к объектам исторической среды отличает российскую столицу – на их сохранение направлена московская программа реставрации, которую можно назвать крупнейшей в мире. Всего за шесть месяцев этого года Госинспекция выявила в Центральном округе столицы 862 нарушения в имущественно-земельной сфере. Чаще всего они касались нецелевого использования земли и самостроя, нелегальной перепланировки нежилых помещений и самозахвата территории.