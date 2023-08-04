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НовостиПроисшествия4 августа 2023 13:54

Рабочий погиб после падения строительного лифта на юго-западе Москвы

Еще один строитель пострадал, его госпитализировали в больницу
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП

Фото: прокуратура Москвы

В Москве один рабочий погиб при падении лифта, еще один – получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в столичной прокуратуре 4 августа.

По данным ведомства, инцидент произошел на строительном объекте, расположенном на ул. Кедрова. При проведении монтажных работ в лифтовой шахте с высоты упали два рабочих, один из них погиб на месте от полученных травм.

Гагаринская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося Организована проверка, по ее результатам примут процессуально решение.

Ранее KP.RU писал, что в Коломне рабочего убило отлетевшей крышкой люка бетономешалки. Чп произошло 1 августа. По факту случившегося организована проверка, следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначены судебные экспертизы.