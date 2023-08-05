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НовостиОбщество5 августа 2023 6:29

Ревматолог назвала возможные причины боли в суставах

Ревматолог Кусевич: боли в суставах могут возникать из-за инфекций и укуса клеща
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
При инфекции человек чувствует ломоту в мышцах и суставах

При инфекции человек чувствует ломоту в мышцах и суставах

Фото: Shutterstock

Боль в суставах может возникать из-за инфекционных заболеваний, даже передающихся половым путем, а также при подагре и после укуса клеща, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-ревматолога Дарью Кусевич.

По словам специалистки, суставы соединяют две кости, и благодаря им человек может сгибать колени, локти. Боль в суставах чаще всего беспокоит пожилых, однако молодые люди также могут страдать от этих симптомов.

Врач добавила: инфекционные заболевания, грипп, COVID-19, бактериальные инфекции, инфекции передающиеся половым путем могут вызвать боли в суставах. Подагра также становится причиной сильных болей. Еще одна опасность для суставов – это инфицированные боррелиозом клещи.

Кусевич добавили, что боли в суставах часто беспокоят людей с лишним весом. Она посоветовала обращаться к врачу, если боль не проходит в течение двух недель.

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