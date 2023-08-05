Lamborghini сгорел до тла посреди дороги в центре Москвы

От машины после пожара практически ничего не осталось ФОТО: соцсети

Синий Lamborghini сгорел в центре Москвы 5 августа. Дорогая иномарка вспыхнула прямо посреди дороги на Хилковом переулке, 3. На место тут же выехали пожарные, но автомобиль все равно успел выгореть до тла.

- Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Его удалось ликвидировать, - сообщили msk.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС города Москва.

Обошлось без пострадавших, водитель успел выскочить из машины, когда та загорелась. По предварительной информации, возгорание произошло в двигателе, когда мужчина "газовал" на дороге. На дым обратили внимание прохожие, которые и закричали водителю, чтобы тот вышел из машины. Судя по кадрам с места, от дорогой иномарки остались лишь фары, бампер да каркас.