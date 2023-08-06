Во Внуково временно закрыли воздушную зону Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушную зону закрыли «по независящим от аэропорта причинам», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Пассажиры, которые должны были вылетать в ближайшее время из Внуково, сообщают, что их самолеты задержали. Не принимает аэропорт и прилетающие борта — их перенаправляют в другие воздушные гавани. Как рассказали агентству в пресс-службе Внуково, временные ограничения действуют с 10:26 по московскому времени.

— По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — прокомментировали в пресс-службе.

То, что прилетающие рейсы перенаправляют в другие авиагавани Московского авиационного узла, в пресс-службе также подтвердили.