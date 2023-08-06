После пожара в частном доме в Москве нашли тело женщины Фото: прокуратура Москвы

В деревне Говорово поселения Московский города Москвы 6 августа произошел пожар в частном доме. После тушения внутри здания обнаружили тело женщины — хозяйки дома. Об этом рассказали в прокуратуре столицы.

Специалисты продолжают обследовать место пожара. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет сделан вывод о причине возгорания.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует проведение доследственной проверки. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал о сильном пожаре в городском округе Дмитров Московской области. Днем там горело административное здание на территории завода по производству спортивных изделий «Леко», площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров. Выброса опасных веществ в воздух не произошло.