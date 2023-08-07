Столичная компания по выпуску одежды и аксессуаров производит более миллиона изделий в год

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Свыше 250 компаний работают сегодня в легкой промышленности Москвы. В их числе как новички, так профессионалы с солидным стажем. Многие десятилетиями обеспечивают жителей одеждой, обувью и аксессуарами высокого качества. Среди них - компания «Canoe», с 1996 года создающая наряды для мужчин, женщин и детей. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за все годы работы производитель поставил более 20 миллионов изделий.

«Каждый год предприятие выпускает около миллиона товаров, - отметил глава ведомства. - Его ассортимент включает более 2,5 тысячи артикулов».

При создании продукции применяется премиальное натуральное сырье – шелк, кашемир, шерсть, мохер, альпака, ангорка и другие. На производстве используют инновации, среди которых нанотехнологии 3D Tube. Если кратко, то для получения теплой одежды тонкую шерсть или пух вдувают под высоким давлением в искусственно созданную сетчатую трубку из полиэфира. Произведенная таким образом пряжа закрепляет пух, делает вещь практически невесомой и тонкой. К тому же в таком наряде и заметно теплее.

В ассортименте также головные уборы с водоотталкивающим эффектом по технологии Teflon. Кроме того, на производстве внедрена отечественная методика пропитки изделий частицами серебра. Благодаря этому изделия меньше подвержены росту бактерий и появлению неприятного запаха. А еще для обработки продукции используют специальные смягчающие составы и пар. В дальнейшем такая одежда дольше носится, хорошо выдерживает морозы и ветер, на ощупь мягкая, легкая и пушистая. В целом и свою форму не теряет.

Как пояснил генеральный директор предприятия Валерий Туниянц, для своих коллекций компания берет около 100 видов высококачественных пряж.

«Изделия пользуются спросом у потребителей и замещают импортные аналоги, выигрывая по соотношению цены и качества», - уточнил представитель производителя.

Среди создаваемых на предприятии аксессуаров – шапки, шляпы, шарфы, варежки, а также одежда – брюки, водолазки, джемперы, платья и многое другое. Все это продается как на отечественном рынке, так и за рубежом. За время работы компания обеспечила экспорт своей продукции в 32 страны.

Развитие столичных предприятий продолжается в том числе благодаря постоянной помощи города. Для производителей в Москве действуют более двадцати системных мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы.