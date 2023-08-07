Собянин: Москва запустила пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности

«Выделили больше 19 млрд руб. на развитие малого и среднего бизнеса с начала года. Помощь получили свыше 2,5 тыс. предприятий столицы. Среди мер поддержки есть субсидии на снижение ставки по кредитам, гранты на покупку оборудования и поручительства для получения займов», – заявил Сергей Собянин.

Градоначальник, пояснил, что весной стартовал пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности.

«В июне были заключены два первых договора: Институт нефтегазовых технологий «ГеоСпектр» получил 16,3 млн руб. на покупку оборудования для геофизических исследований нефтегазовых скважин и программного обеспечения для интерпретации данных. Разработчик программного обеспечения для медучреждений «Интерин-Технологии» привлек 50 млн руб. на пополнение оборотных средств», – добавил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в этом году также стали выдавать гранты на развитие городских ферм. Выплаты были одобрены 11 компаниям.