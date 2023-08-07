Москва нарастила выпуск мясной продукции более чем на четверть

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и полуфабрикаты, многие другие мясные деликатесы производятся в столице. Этим заняты 24 компании мясоперерабатывающей отрасли. На них работают примерно 14 тысяч сотрудников. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, эти предприятия за пять месяцев 2023 года обеспечили своей продукции на 26,9 процента больше, чем годом ранее.

«Объем переработки и консервирования мяса и мясной продукции на московских предприятиях в мае 2023 года увеличился на 37 процентов по отношению к предыдущему месяцу и более чем в два раза – в сравнении с маем прошлого года», – отметил заммэра.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский назвал колбасные изделия одним из основных продуктов, выпускаемых пищевой промышленностью города.

«За первые пять месяцев этого года столичными производителями было выпущено свыше 114,5 тысячи тонн колбасных изделий, - пояснил глава ведомства. - Это позволило удовлетворить внутренний спрос почти на 70 процентов».

Напомним, для производителей мясных изделий город предлагает антикризисные инструменты, действующие для бизнеса. Сюда входят программы льготного кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиционные проекты. Кроме того, им полагаются льготная ставка аренды земли в один рубль в год. Этой мерой вправе воспользоваться инвесторы, планирующие построить в Москве производства. Компаниям доступы и другие меры системной поддержки.

Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.