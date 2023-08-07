Прокуратура начала проверку после 19-часовой задержки рейса из Шереметьево Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса из Шереметьево в Петропавловск-Камчатский. Люди не могли улететь более 19 часов, рассказали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сообщения о длительной задержке рейса в Шереметьево появились в СМИ. Люди жаловались, что их посадили в самолет, который два часа не взлетал. После этого их вывели с борта и отправили обратно в зал ожидания. Прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте заинтересовала эта ситуация, начата проверка.

По предварительным данным, причиной задержки рейса послужила техническая неисправность воздушного судна. Известно, что в настоящее время пассажиры уже улетели к месту назначения.

Однако правоохранительные органы продолжают проверку. Им предстоит выяснить, насколько законно действовал авиаперевозчик и были ли предоставлены людям услуги, установленные федеральными правилами.