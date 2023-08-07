Гендиректор сети отелей «Яхонты»: отравились не восемь, а два человека Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор сети отелей «Яхонты» Павел Сохенев назвал число пострадавших постояльцев. Ранее появились новости, что в четырехзвездочной гостинице отравились отдыхающие. Некоторые даже были госпитализированы.

Сами постояльцы писали в Сети, что восемь человек увезли в больницу. СМИ сообщили о шести отравившихся, а вот у руководства отеля иная информация.

- Случаев отравления не восемь, а два. Люди госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Все остальные постояльцы продолжают отдых, - сказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Сохнев.

Он отметил, что Роспотребнадзор проводит проверку. После ее окончания отель готов принять все меры.

В свою очередь постояльцы уже делятся деталями отдыха в отеле не дожидаясь официальных результатов – в номерах Deluxe-класса увидели плесень и неработающие санузлы.

Но руководство отеля настаивает – на все замечания постояльцев сразу же реагируют и все недочеты устраняют.