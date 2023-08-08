В Москве за 2023 год выдано около 900 градостроительных планов земельных участков

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С января по конец июля Москомархитектура оформила около 900 градостроительных планов на участки земли под строительству соцобъектов в столице. Сюда входят детские сады, школы, гимназии, музыкальные школы, образовательные кружки и другие организации. Реализация подобных проектов необходима для развития городской образовательной инфраструктуры.

— Статистика демонстрирует положительную динамику развития социальной инфраструктуры. Нередко один участок предусматривает несколько видов разрешенного использования. Чаще всего это объекты дошкольного, начального и среднего образования — более 500 градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ), — рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Еще 400 документов, выданных за семь месяцев текущего года, допускают возведение училищ, техникумов, вузов и организаций по переподготовке и повышению квалификации — то есть объектов среднего и высшего профессионального образования. Документация на 230 участков разрешает возведение спортплощадок для физических активностей на свежем воздухе. В перечне оформленных ГПЗУ 216 документов для возможного строительства объектов для досуга горожан, учреждений культуры. Еще 200 градостроительных планов — под строительство объектов здравоохранения, в частности поликлиник и других элементов амбулаторной инфраструктуры.