Голый мужчина выпал из окна 26-го этажа на северо-востоке Москвы

Мужчина выпал из окна на проспекте Мира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве мужчина выпал из окна, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах. По данным столичного главка МВД РФ, он погиб от полученных травм.

Инцидент произошел днем во вторник, 8 августа, на Проспекте Мира. Местные жители вызвали правоохранителей из-за громкой музыки в одной из квартир. Полицейские прибыли на место, дверь открыл мужчина в неадекватном состоянии. Во время разговора он кинулся к окну и сорвался вниз. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

По данным телеграм-канала «SHOT», в момент происшествие мужчина был без одежды. Он упал с высоты 26-го этажа.

«Информация о том, что погибший мужчина якобы скрывался от сотрудников полиции, не соответствует действительности», - добавили в ГУ МВД по Москве.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье в элитном поселке «Шервуд» неадекватный мужчина захватил особняк. На протяжении пяти часов он стрелял из автомата, силовикам пришлось штурмовать дом. Мужчину ликвидировали. Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.