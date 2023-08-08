Собянин: Для московских выпускников запустили семь электронных услуг

Семь новых цифровых услуг для московских выпускников помогают школьникам во время сдачи экзаменов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Электронные услуги уже стали неотъемлемой частью жизни москвичей. Сейчас на портале mos.ru доступны более 400 онлайн-сервисов. В частности, в этом году для выпускников столичных школ запустили 7 новых цифровых услуг, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Социальные услуги и сервисы – традиционно одни из самых востребованных на портале mos.ru. Они делают жизнь горожан удобнее, а взаимодействие с государством – проще и понятнее. На сегодняшний день в социальной сфере доступно онлайн больше 180 госуслуг и сервисов, а всего на портале mos.ru их свыше 400 – по всем сферам жизни», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Семь новых услуг для московских выпускников помогают школьникам во время прохождения Государственной итоговой аттестации.

«Сервисами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, ученики уже воспользовались почти 400 тысяч раз», – рассказал глава города.

По словам Сергея Собянина, москвичи ежедневно обращаются за электронными услугами более 2 миллионов раз. Социальные цифровые сервисы на портале mos.ru горожане оценивают в среднем на 4,6 балла по пятибалльной шкале.

«При этом самую высокую оценку получил Главархив Москвы – 4,8 балла. Департаменты здравоохранения и образования – в среднем по 4,7 балла», – отметил столичный градоначальник.

В Москве работают десятки онлайн-сервисов, помогающих родителям заботиться о здоровье и воспитании детей, а также получать городские меры поддержки. На портале mos.ru более 1,3 миллиона пользователей подтвердили в своих профилях данные о детях, чтобы пользоваться необходимыми электронными услугами. От первой записи в поликлинику до школьных экзаменов, от оформления бесплатного питания на молочной кухне до записи в кружки и секции: все это родители московских школьников могут оформить онлайн.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московский транспорт бесплатно перевез почти полмиллиона детей в музеи и выставочные залы. Московские школьники могут не только бесплатно познакомиться с историческими артефактами и живописными полотнами, но и с комфортом добраться до выставочных залов. Более 950 образовательных учреждений столицы могут заказать бесплатные автобусы в рамках проекта «Музеи - детям». Эта программа действует с 2018 года. За прошедший учебный год Мосгортранс перевез более 480 тысяч детей и подростков.

«Ежедневно для таких поездок готовы от 75 до 100 автобусов - за неделю нужно подать заявку. Раньше оформить ее можно было только на следующий месяц. Число образовательных организаций, у которых есть возможность воспользоваться этой услугой, постоянно растет - их уже больше 950», - отметил Сергей Собянин.

В список экспозиций, куда московские школьники могут попасть бесплатно, входят более 110 государственных музеев и выставок, негосударственных и ведомственных организаций.