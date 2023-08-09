Московское предприятие нарастило объемы выпуска автокомпонентов благодаря модернизации производства

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичный завод автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» адаптирует производственные линии для выпуска новых деталей и увеличит объемы выпускаемой продукции. Этого удалось достичь за счет модернизации оборудования.

— Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» приступает к модернизации оборудования и его адаптации к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion. Уже сейчас специалисты завода завершили комплекс технических работ по вводу в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Бизнес увеличил мощности своего производства на юге города с 12 до 17 млн деталей в год. Компоненты у московского завода заказывает тульский завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», которые является дочкой китайской Great Wall Corporation. Гендиректор московского предприятия Зоригто Саханов отметил, что современные линии выпускают продукцию, которая отвечает стандартам мирового автомобилестроения. Это способствует решению задач импортозамещения и локализации производств.

Предприятие также вновь приступило к выпуске компонентов кузова для Lada Largus. Для этого используют в том числе и масла российского производства.

«Альфа Автоматив Техноложиз» основал новое передовое производство в декабре прошлого года. Предприятие отвечает критериями масштабного инвестиционного проекта (МаИП), поэтому получило землю по льготной ставке. Сейчас компания выпускает кузовные деталей для легковушек и коммерческого автотранспорта. Продукция поставляется на внутренний рынок и идет на экспорт.

В Москве создают комфортные условия для ведения бизнеса. Запуск производства в столице открывает инвесторам широкие логистические возможности, а также доступ к крупным рынкам сбыта и возможность находить партнеров. Предприятиям доступен портфель мер поддержки — порядка 20 наименований, среди которых займы по льготной ставке и субсидии.