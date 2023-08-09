На Востоке Москвы построят новое образовательное учреждение

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Сиреновом бульваре в районе Измайлово (ВАО) появится новое образовательное учреждение. Современный комплекс построят за счет городского бюджета. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, объект появится на участке 4/15 — пока у него только строительный адрес. Для учреждения выделена территория площадью около 1 гектара. Уже выпущен градостроительный план.

— На этом участке планируется построить образовательное учреждение. Его высота не будет превышать 20 метров, а площадь в габаритах наружных стен составит около 6,5 тысяч квадратных метров, — поделилась Юлиана Княжевская.

Глава Комитет по архитектуре и градостроительству добавила, что планомерно развивая социальную инфраструктуру, жители получают сбалансированную городскую среду во всех округах Москвы. Новый объект включен в Адресную инвестиционную программу (АИП). Она определяет, какие объекты будут построены в столице за счет городской казны.

Пока внешнего облика будущего здания на рендерах или макетах нет. Архитектурно-планировочные решения объекта определятся на этапе разработки концепции.

За первые семь месяцев 2023 года Москомархитектура оформила 500 градостроительных планов земельных участков, которые предназначены для образовательных объектов. Всего с начала года выдано до 900 документов, которые лягут в основу строительства соцобъектов.