Электроподстанция загорелась возле ТЦ «Метрополис» в Москве

На месте работают сотрудники экстренных служб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве электроподстанция загорелась в здании, расположенном рядом с ТЦ «Метрополис», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло днем 9 августа на Ленинградском шоссе. На втором этаже здания находятся офисные помещения и спортивный зал. Проводится эвакуация. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.

UPD: Причиной инцидента на подстанции стало замыкание.

Ранее KP.RU писал, что в Красногорске в многоэтажке произошел пожар. Загорелись личные вещи в квартире на 12-м этаже. Площадь возгорания составляет шесть квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли 5 человек, эвакуировали еще 70 жильцов.