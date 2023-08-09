Электроподстанция загорелась возле ТЦ «Метрополис» в Москве

На месте работают сотрудники экстренных служб
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Москве электроподстанция загорелась в здании, расположенном рядом с ТЦ «Метрополис», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным собеседника агентства, ЧП произошло днем 9 августа на Ленинградском шоссе. На втором этаже здания находятся офисные помещения и спортивный зал. Проводится эвакуация. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.
UPD: Причиной инцидента на подстанции стало замыкание.
Ранее KP.RU писал, что в Красногорске в многоэтажке произошел пожар. Загорелись личные вещи в квартире на 12-м этаже. Площадь возгорания составляет шесть квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли 5 человек, эвакуировали еще 70 жильцов.