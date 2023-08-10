В Новой Москве инвесторы передали городу три здания детсадов

Подпись: Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о передаче городу трех детских садов, построенных в трех поселениях в Новой Москве инвесторами. Их общая площадь - 13,8 тысячи квадратных метров.

«Учреждения рассчитаны на 850 мест, - отметил заммэра. - Сейчас завершается передача новых корпусов учебным заведениям».

Напомним, Москва продолжает обеспечивать каждого горожанина важной социальной инфраструктурой. Из трех передаваемых детсадов два возводились по инвестиционным контрактам. Еще одно - по договору участия. В собственность города их оформили в июле этого года.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в поселении Сосенское на улице Александры Монаховой, дом 80, строение 1 разместилось здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров. В нем смогут находиться 300 малышей. Этот детсад передан школе №338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева.

Еще два здания находятся в поселениях Внуковское на улице Бориса Пастернака, дом 47А и Рязановское на улице Логинова, дом 8. Площадь первого строения - 4,7 тысячи квадратных метров. В нем 350 мест для малышей. Второй детсад площадью 3,9 тысячи квадратных метров сможет принять 200 детей.