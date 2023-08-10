Эксперты считают, что московский транспорт – это услуга, в центре которой находится пассажир

Преимущества московской билетной системы оценили эксперты. По их мнению, только на первый взгляд может показаться, что главным в ней считаются красивые и технологичные турникеты, валидаторы или автоматы по продаже билетов. Но это совсем не так.

«Московская билетная система – это, прежде всего, сервис, - говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. - Услуга, в центре которой находится пассажир. Жителям московский агломерации доступно, пожалуй, самое большое количество способов оплаты и очень широкое билетное меню. Буквально каждый может найти для себя максимально удобное: от бумажных «Единых» до оплаты по биометрии».

Эксперт напомнил, что власти Москвы одними из первых в мире проводят тестирование и запуск новых способов оплаты проезда.

«В Москве, например, можно сразу записать на транспортную карту удаленно купленный билет с помощью телефона Android с NFC, - уточнил Зотов. - Подобной функции нет даже в таких крупных городах, как Санкт-Петербург или Казань. Это удобный для пассажиров сервис, который помогает экономить время».

Мультимодальность и сбалансированность транспортной системы Москвы отмечает директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

«Пожалуй, ее стоит сравнивать не с другими городами России, а с крупными мегаполисами мира, - считает эксперт. - И здесь Москва занимает одно из первых мест. Нужно сравнивать по многообразию представленных видов транспорта. У нас есть абсолютно все типы мобильности».

При этом он перечислил данные типы, среди которых скоростной рельсовый транспорт, такси, каршеринг, средства индивидуальной мобильности (СИМ), открытые недавно регулярные речные перевозки и многое другое.

«Только нет развитого воздушного транспорта, - добавил Трофименко. - Но действительно абсолютно все сферы включены в транспортный контур столицы и взаимодополняют друг друга».

Одна из самых совершенных систем, по его мнению, создана в Москве по количеству способов оплаты. Для примера он привел инновационный способ оплаты по биометрии.

«В столице это уже настоящее, а не будущее, - подчеркнул эксперт. - Во многих городах мира такого до сих пор нет».

Также он обратил внимание на то, что Москва выполнила колоссальную работу по скрещиванию всех возможных «кошельков» перевозчиков.

«Мы уже реализуем концепцию «Мобильность как услуга», - рассказал Трофименко. - Возможность бесшовных пересадок с одного вида транспорта на другой и фактически все оплачивать одной кнопкой – это уже есть в столице. Ключевую роль для реализации этой концепции сыграла грамотная организация работы, которая позволила объединить многих перевозчиков».

Эксперт уточнил, что сохранять цены на доступном уровне позволяет тарифная политика городских властей. По картам москвича ежедневно ездят миллионы жителей. Для бюджета города это значительная статья расходов. Но тарифы остаются очень низкими. Как это удается?

«Такого эффекта получается добиться благодаря тому, что транспорт Москвы – это базис развития экономики, - пояснил Трофименко. - Необходимо говорить о мультипликативном эффекте, который оказывает транспорт на развитие тех или иных территорий, а значит положительно влияет на рост доходов бюджета и позволяет компенсировать социальную нагрузку».