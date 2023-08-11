Багреева: Для посетителей Московского урбанистического форума проведут квест «Экономика Москвы»

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева анонсировала старт 14 августа многодневного городского квеста «Экономика Москвы». Его проводят в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Участником может стать каждый, кто зарегистрируется на сайте «Город заданий». В течение месяца, то есть до завершения МУФ 10 сентября нужно будет выполнять задания в разных местах по всему городу - на улицах, в парках, на набережных и на других площадках. А еще надо дать ответы на вопросы викторин об экономике Москвы. Темой для некоторых заданий стали зелёные облигации столицы для населения. Напомним, их успешное размещение состоялось этим летом. Вырученную за них сумму столичные власти вложат в закупку более 50 электробусов для маршрутов общественного транспорта. Как пояснила Багреева, благодаря этому уменьшатся вредные выбросы в атмосферу и парниковые газы.

Во время квеста «Экономика Москвы» с 14 августа каждый понедельник на сайте будут появляться задания на неделю и большая тематическая викторина. Всего подготовлено 28 задач. Награда полагается за каждый с успехом пройденный этап квеста. Сюда входят баллы «Города заданий» для обмена их на подарки проекта «Миллион призов». Помимо этого, есть и возможность выигрыша уникальных сувениров в фирменном стиле зеленых облигаций. Эти подарки будут ежедневно выдавать в павильонах МУФ.

Как пояснила Багреева, участники квеста узнают много интересного об экономике Москвы и ее достижениях за последние годы.

В этом году МУФ продлится более месяца - с 1 августа по 10 сентября. Для посетителей работают четыре площадки - «Зарядье», «Манеж», Гостиный Двор и «Лужники». В программе - лекции об искусстве, моде и городских проектах, показы кино и концерты, танцевальные мастер-классы и спортивные соревнования. Подробности - на сайте: mosurbanforum.ru.