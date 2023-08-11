Над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство Фото: Антон ЗАБИРОВ

Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Вылеты и прилеты рейсов отложены, часть самолетов перенаправляют в другие аэропорты.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются четыре вылета самолетов и девять прилетов. Два борта перенаправлены в Домодедово.

В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что воздушное пространство закрыто с 9:40 Причины такого решения пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 августа вводили ограничения на прилет и вылет самолетов во Внуково и Домодедово. Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в это время.