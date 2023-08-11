В реестр Минпромторга России включили установку столичного производства для промышленной 3D-печати

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о внесении в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ оборудования для лазерной наплавки. Его создала московская компания «Лазеры и аппаратура».

«Теперь столичный разработчик сможет активнее наращивать поставки продукции и участвовать в крупных государственных закупках», – отметил глава ведомства.

По его словам, установку уже применяют для промышленной 3D-печати. Все изделия компании работают на отечественном программном обеспечении (ПО). Большинство ПО созданы на этом же предприятии. Разработанная технология позволяет проводить обработку деталей любого размера. При этом можно менять их поверхность и покрывать защитным и упрочняющим слоем. Как пояснила исполнительный директор компании Анна Цыганцова, оборудование такого типа является одним из самых востребованных решений предприятия. С его помощью можно ремонтировать и проводить наплавку деталей турбинных двигателей.

«Конечно, нам важно было получить подтверждение производства этой модели на территории России», – добавила представитель компании.

Напомним, в Москве сейчас действует примерно четыре тысячи промышленных площадок. На них работают более 720 тысяч сотрудников. В год запускается от 40 до 50 новых средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Для горожан они производят самые разные товары - одежду и обувь, мебель и предметы декора, косметику, лекарства и медицинское оборудование, сложную технику и другую необходимую покупателям продукцию. Предприятия при этом продолжают активное внедрение инноваций.

Для производителей, развивающих свои площадки в Москве, появляется реальная возможность увеличивать продажи выпускаемой продукции, расширять список партнеров и осваивать дополнительные рынки сбыта. Городским компаниям доступны более 20 системных мер столичной поддержки, среди которых субсидии и целевые займы. Разработан и ряд антикризисных инструментов.