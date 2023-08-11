Собянин: Еще два летних бассейна будет построено на берегу Москвы-реки

Новые зоны для купания будут построены в районе набережной на Воробьёвых горах. Фото: кадр видео.

На берегу Москвы-реки появятся еще два летних бассейна. Новые зоны для купания будут построены в районе набережной на Воробьёвых горах, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Приняли решение построить еще два летних бассейна. Прямо на берегу Москвы-реки. Место, хорошо известное многим поколениям москвичей», – написал мэр в блоге на своем персональном сайте.

Сергей Собянин напомнил, что популярная среди москвиче набережная на Воробьевых горах закрылась.

«Не потому что мы не хотели ее делать, а потому что там стройка велась, подойти было невозможно. Сейчас она закончилась, и мы осенью сделаем первоклассную набережную: променад наверху от эскалаторной галереи до смотровой площадки, внизу два яруса сделаем, велосипедные и пешеходные дорожки. В общем будет очень хорошо», – пообещал столичный градоначальник.

Мэр уточнил, что в новых бассейнах, которые построят на берегу реки, будет оборудован подогрев воды.

«С подогревом воды, чтобы там еще была пляжная зона. Я поднимал фотографии, и исторически там была купальная зона. Огромное количество людей купалось. И еще одну бассейновую зону – немного подальше, в районе Нескучного сада и Парка Горького построим», – написал мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в конце августа завершится благоустройство пойм рек Шмелевки и Кузнецовки. В столичных районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово сейчас обновляют зоны отдыха. У местных жителей фактически появится новый парк – с комфортными местами для прогулок, лавочками, спортивными и игровыми площадками. В районах, прилегающих к поймам рек, живут более 280 тысяч человек. Несмотря на удачное расположение – рядом речка и лес – эта зеленая территория до недавнего времени оставалась довольно некомфортной для прогулок. Работы по созданию нового современного парка начались в январе этого года. При разработке проекта учитывались пожелания местных жителей. Горожане попросили сделать новую зону отдыха открытой для прохода и более приятной для пеших прогулок. В ходе благоустройства строители убрали многочисленные заборы, расчистили и облагородили территорию пойм рек.

В новом парке появятся 9 детских и 26 спортивных площадок. Недалеко от станции метро «Зябликово» будет оборудована зона для любителей активного досуга. Здесь сделают скейт-парк, памп-трек и площадки для игры в командные виды спорта. Рядом будет стоять хоккейная коробка, в которой зимой будут заливать лед. Летом ее покрытие можно будет использовать для игры в мини-футбол.

Не забыли и про любителей отдыха на природе: по пожеланию местных жителей в парке выделят 45 зон для пикников. На них установят беседки, столики и скамейки. Кроме того, здесь оборудуют две площадки для выгула собак и десять голубятен.