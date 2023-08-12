Сергунина: Новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак» стартовал в столице

Фото: пресс-служба Мостуризма

«Московский завтрак» вновь собирает гостей. Очередной сезон гастрономического проекта открыт в столице. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в нем участвуют более 500 кафе и ресторанов по всему городу, в том числе - в Новой Москве. Особое утреннее меню из трех или четырех блюд можно попробовать как в крупных заведениях, так и в небольших, известных только местным жителям. Организатором проекта стал Комитет по туризму столицы при поддержке Сбербанка.

«Впервые “Московский завтрак” прошел в минувшие новогодние каникулы. Тогда его поддержали 350 ресторанов. Горожанам и туристам понравилась идея, поэтому было решено повторить программу в мае — июне. Меню нынешнего, третьего сезона будет доступно желающим до 30 сентября», — рассказала Наталья Сергунина.

На завтрак можно выбрать, например, традиционные для разных стран утренние блюда. Сюда входят даже напитки, к примеру, кофе по-вьетнамски или по-арабски, сваренный на песке. Рестораторы постарались учесть и пищевые привычки разных посетителей. Есть меню без сахара или наоборот для сладкоежек. Позаботились и о тех, кто хочет перекусить быстро. Цена сетов - от 199 рублей. На эту сумму можно, например, заказать омлет, творожную запеканку с вишней и вишневый морс. Найти ближайшее кафе или ресторан с «Московским завтраком» поможет интерактивная карта туристического сервиса Russpass. Кроме того, на дверях этих заведений есть фирменная наклейка проекта.