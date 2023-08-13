Москвичей пригласили на фестиваль «Хороводы России» на ВДНХ 15 августа

15 августа на ВДНХ состоится фестиваль «Хороводы России». Фото: ВДНХ

В Москве на ВДНХ 15 августа пройдет союзный фестиваль «Хороводы России — хоровод дружбы культур СНГ». Гости мероприятия смогут поучаствовать в народных гуляньях, узнать о национальных обычаях и присоединиться к великому соборному хороводу, сообщили на сайте mos.ru.

Праздник одновременно состоится в 100 российских городах. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Самара, Красноярск и другие.

В Москве фестиваль начнется в 18:00 на площадке между павильоном № 1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов» на ВДНХ. Так, в 20:00 шествие пройдет вокруг фонтана «Дружба народов», а после гостей ждет народная вечерка с круговыми национальными танцами под песни фольклорных коллективов.

Фестиваль «Хороводы России» проходит с 2017 года на крупнейших площадках страны. За это время в нем поучаствовали более 70 тысяч человек.

Ранее KP.RU писал, что в Москве открылся фестиваль искусств «Горький в Парке Горького».