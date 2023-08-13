Ликсутов: За лето на станции метро «Маяковская» поженились 11 пар

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Романтическую регистрацию брака влюбленным парам помогли устроить в столичном метро вместе с московскими ЗАГСами. Только за летние месяцы в этом году на станции «Маяковская» поженились 11 пар. Теперь сезон летних свадеб в метро завершен.

«Московский транспорт продолжает принимать участие в проекте мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья» и предоставлять свои площадки для свадебных церемоний, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В ночь с 12 на 13 августа здесь расписались сразу 5 пар. Мы благодарны молодоженам за то, что доверили нам свой самый важный день и желаем долгой и счастливой совместной жизни».

От обычной церемонии заключения брака роспись на «Маяковской» отличается оригинальной площадкой и декорациями. В центре станции размещают украшенную цветами арку. В торжественный момент на путях стоят два состава «Москва-2020» и «Номерной». В первом из них можно устроить фотосессию после бракосочетания. А еще неординарность праздничного события подчеркивает время его проведения - с 02.00 до 03.00.

Заявление о заключении брака на станции метро можно подать лично во Дворце бракосочетания №1.