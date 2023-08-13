Росгвардейцы задержали мужчину с мефедроном на востоке Москвы

Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции Фото: Ксения Высотина

В Москве росгвардейцы задержали мужчину с мефедроном. Им оказался 40-летний уроженец Орловской области, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел на Измайловском проспекте. Во время патрулирования правоохранители заметили подозрительного мужчину, он попытался скрыться от них во дворе жилого дома. Росгвардейцы поймали гражданина, приезжий признался, что при себе у него есть наркотики – около 35 граммов мефедрона. Стражи порядка изъяли 13 свертков с запрещенным веществом.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Как выяснилось, он купил «синтетику» в Интернете. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что на Арбате задержали потомственного фокусника Соса (Иосифа) Петросяна по подозрению в хранении наркотиков. Порошок направили на экспертизу. Правоохранители выясняют детали произошедшего.