Психолог Марина Философ назвала унижения неприемлемым методом воспитания детей Фото: EAST NEWS

Некоторые методы воспитания детей на самом деле калечат их. Об этом рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. Специалист причислила к недопустимым способам унижения, шантаж, манипуляции и ограничении врожденных качеств.

Любые принижения уничтожают самооценку ребенка, объяснила Марина Философ. Очень негативно сказываются и отказ коммуницировать с детьми: фразы «Не подходи ко мне!» и «Я тебя больше не люблю» отражаются на психическом состоянии.

Важно не запрещать ребенку проявляться. Если он очень активный, а ему прививать другое поведение, то свои врожденные таланты малыш раскрыть не сможет. Кроме того, он вырастет «потерянным».

— Не манипулируйте. Крайнее проявление — перекладывание ответственности за свое состояние и жизнь на ребенка. Например, мама говорит, что она болеет, потому что ребенок совершил проступок. Часто у детей и так есть страх смерти родителей. Это может сильно ослабить волевые качества ребенка, — добавила психолог.

Шантаж же может привести к уверенности, будто любовь обязательно нужно заслужить.

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