Столичный разработчик обеспечил навигационным оборудованием станцию «Луна-25»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Российская автоматическая станция «Луна-25» впервые за 45 лет стартовала к естественному спутнику Земли 11 августа этого года. Аппарат будет исследовать Луну и околоземное пространство. Для этого действующий в столице Научно-производственный центр автоматики и приборостроения (НПЦАП) имени академика Н. А. Пилюгина оперативно разработал специальное отечественное оборудование - инерциальный блок «Биус-Л». Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Прибор необходим для определения ориентации и ускорений при помощи оптоволоконных гироскопов и акселерометра, - отметил глава ведомства. - Он построен полностью на отечественных комплектующих, включая электронику».

По его словам, с помощью созданного московскими разработчиками блока достигается высокая точность полета станции в космосе и ее посадки на Южном полюсе Луны. Кстати, на траекторию полета к Луне аппарат вышел благодаря интегрированной инерциально-спутниковой системе управления для разгонного блока (РБ) «Фрегат». Эта система тоже была изготовлена в НПЦАП. Как рассказал первый заместитель генерального конструктора Александр Сапожников, для «Фрегата» в этот раз состоялся 117 его пуск.

«Он обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению космических аппаратов на целевые орбиты или отлетные от Земли траектории», - уточнил представитель НПЦАП.

Напомним, в Москве сейчас находится более 30 крупных и средних предприятий ракетно-космической отрасли. На них работают порядка 30 тысяч сотрудников. Они обеспечивают также и комфорт космонавтов в околоземном пространстве. Специалисты заняты разработкой и производством ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов, комплектующих, электроники и специальной краски для летательных аппаратов. Кроме того, они изготавливают питание и одежду для космонавтов.