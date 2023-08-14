Полицейские в Москве оперативно задержали сбежавшего из-под стражи наркоторговца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции Москвы оперативно задержали обвиняемого в незаконном обороте наркотических веществ, который сбежал из городской клинической больницы. Мужчина попал в медучреждение после жалоб на плохое самочувствие, а когда с него сняли спецсредства для проведения КТ, выпрыгнул из окна второго этажа. Об этом KP.RU рассказали в ГУ МВД России по столице.

11 августа Никулинский районный суд по делу о незаконном обороте наркотиков избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. При помещении обвиняемого в СИЗО, он пожаловался на плохое самочувствие, из-за чего его отвезли на медобследование. Чтобы сделать компьютерную томографию, с него сняли специальные средства, после чего он сбежал через окно.

В кратчайшие сроки беглеца задержали. Сейчас он находится в СИЗО №7.