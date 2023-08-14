В Москве застрелившего молодую жену пенсионера приговорили к 11 годам колонии

В Москве застрелившего молодую жену пенсионера приговорили к 12,5 годам колонии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Суд признал Николая Грубняка виновным в убийстве супруги и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия. Его отправили в исправительную колонию строгого режима на 11 лет. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Вечером 3 декабря 2022 года на парковке вблизи одного из домов по улице Вешняковской, мужчина четыре раза выстрелил в свою жену, находившуюся в салоне автомобиля «Пежо». От полученных ранений 30-летняя женщина скончалась. Стрелял разъяренный супруг из переделанного из сигнального в огнестрельный револьвер.

Напомним, как стало известно KP.RU, пенсионер решился на убийство супруги из-за того, что та якобы ушла к другому, а также выгоняла его из купленной им квартиры.

Прокурор предлагал назначить Грубняку наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, однако судья немного смягчил приговор. Также мужчина обязан компенсировать моральный вред брату погибшей, выплатив ему 1 млн рублей.