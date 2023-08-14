В ЖК на севере Москвы произошел взрыв во время ремонта холодильника

В ЖК в Люберцах произошел взрыв во время ремонта холодильника Фото: прокуратура Москвы

Вечером в понедельник, 14 августа, появились сообщения о взрыве в квартире по улице Ходынский бульвар, 20А. Оказалось, что во время ремонта холодильника, произошел хлопок фриона. Об этом KP.RU сообщили в ГУ МЧС России по Москве. Мастеру, который чинил технику, понадобилась помощь врачей, добавили в прокуратуре столицы.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 17:33. Прибывшие на место пожарные выяснили, что на 15 этаже проводились ремонтные работы, взорвался фрион холодильника. Возгорание не последовало. Силой взрывной волны выбило стекла из окон квартиры.

В прокуратуре также отметили, что занимался починкой частный мастер. Ему понадобилась помощь медиков, сейчас его осматривают врачи. Организована проверка, Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего.