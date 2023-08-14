Московские полицейские задержали арендодателей-мошенников

Московские полицейские поймали арендодателей-мошенников Фото: Олег ЗОЛОТО

Московские полицейские задержали двоих жителей Калининградской области по подозрению в серии мошенничеств. Молодые люди разместили в интернете объявления о сдаче жилья в столице, а перед просмотром просили потенциальных арендаторов внести залог. После получения денег аферисты переставали выходить на связь, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Подозреваемых, молодых людей возрастом 26 и 28 лет, задержали в Калининградской области, где они и проживали. При обысках у них изъяли мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки и банковские карты. Все это аферисты использовали в своей противоправной деятельности.

В настоящее время установили причастность сообщников к 17 эпизодам мошенничества. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 150 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, фигурантов отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Подольске мошенники убедили восьмилетнюю девочку отдать им семейные сбережения якобы на срочную операцию матери.