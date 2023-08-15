В Большом театре прокомментировали сообщения о «минировании» здания Фото: Рамиль Галиев

В Большом театре прокомментировали информацию о «минировании» здания. Пресс-атташе заведения Катерина Новикова рассказала NEWS.ru, что большинство сотрудников были в отпуске. Здание проверили, никаких взрывных устройств не найдено. Сейчас театр работает в штатном режиме.

Утром 15 августа злоумышленники отправили письмо с сообщением о минировании здания Большого театра на почту учреждения. Такие «анонимки» приходят регулярно. Всех сотрудников учреждения в срочном порядке эвакуировали. Однако представитель Большого театра Катерина Новикова рассказала, что большинство работников сейчас находятся в отпуске — поэтому масштабной эвакуации не было.

— Службой безопасности ГАБТ были приняты соответствующие меры: в театр приехали кинологи, провели соответствующие мероприятия. В театре пассивный сезон, все творческие коллективы и большинство сотрудников в отпуске, поэтому никакой масштабной эвакуации не потребовалось, — заявила Новикова.

Сейчас театр уже работает в обычном режиме.